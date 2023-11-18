Eski CHP milletvekili Hikmet Erenkaya trafik kazası geçirdi!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eski CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya, trafik kazası geçirdi. Kazada Erenkaya ile birlikte eski CHP il yöneticisi Zeynel Başlak ile eski meclis üyesi Cengiz Özcan da yaralandı.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde Mustafa U. idaresindeki otomobil ile Sefa Kemal Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki başka otomobile çarptı.

ESKİ CHP'Lİ VEKİL YARALANDI

Kazada, otomobilde bulunan eski CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya, eski CHP il yöneticisi Zeynel Başlak ile eski meclis üyesi Cengiz Özcan yaralandı.

Eski CHP milletvekili Hikmet Erenkaya trafik kazası geçirdi! - Resim : 1

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın şiddetiyle hava yastığının patladığı ve aracın kullanılamaz hale geldiği görülürken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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