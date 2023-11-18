Yine bir uyuşturucu karteli Türkiye'de yakalandı: Kırmızı bültenle aranıyordu

Türkiye dünya uyuşturucu trafiğinin uğrak noktalarından biri haline gelirken, bir uyuşturucu baronu daha Türkiye'de yakalandı...

Son Güncelleme:
Yine bir uyuşturucu karteli Türkiye'de yakalandı: Kırmızı bültenle aranıyordu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "KARTEL-2 Operasyonu" ile kırmızı bültenle aranan, uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak'ın İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı Hırvatistan uyruku Nenad Petrak'ın İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, "Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan ve Avrupa'da bu uyuşturucuyu dağıtan uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı Nenad Petrak, Hırvatistan adli makamlarınca, 'kasten adam öldürme' suçundan Interpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranıyordu." ifadesini kullandı.

Nenad Petrak'ın, Hırvatistan Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesinin (USKOK) raporuna göre 9 kadar ülkede çok sayıda kişiyi kendi suç örgütüne bağlayan bir "zehir taciri" olduğunu vurgulayan Yerlikaya, KARTEL-2 Operasyonu'na ilişkin şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları şube müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan Nenad Petrak'ın Üsküdar’da olduğu tespit edildi. Yakalanması için İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğünün desteğiyle hemen KARTEL-2 Operasyonu başlatıldı ve uluslararası zehir taciri yakalandı. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek."

Kaynak: AA

Etiketler
Uyuşturucu Ali Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü
Son Güncelleme:
BUDO'da tüm seferler iptal edildi BUDO'da tüm seferler iptal edildi
Halk TV ekranını açan ünlü sunucuyu göremedi! Gerçek ortaya çıktı Halk TV ekranını açan ünlü sunucuyu göremedi! Gerçek ortaya çıktı
Ersan Şen'den sürpriz karar: Katılacağı partiyi açıkladı Ersan Şen'den sürpriz karar: Katılacağı partiyi açıkladı
Soğanı yanlış kullanıyormuşuz: Kavururken yapılan hataya dikkat! Soğanı yanlış kullanıyormuşuz: Kavururken yapılan hataya dikkat!
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu? CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu?
'Sedat Peker, Türkiye'ye dönüyor' iddiası: 'Tarih belli oldu, İstanbul'dan ev bakıyor!' 'Sedat Peker, Türkiye'ye dönüyor' iddiası: 'Tarih belli oldu, İstanbul'dan ev bakıyor!'
Tapuda yeni dönem: Tüm sistem sil baştan değişiyor! Tapuda yeni dönem: Tüm sistem sil baştan değişiyor!
Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler! Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler!
Bahar Candan ve Nihal Candan'ın sorgularında dikkat çeken detay: Çete lideri ortaya çıktı! Bahar Candan ve Nihal Candan'ın sorgularında dikkat çeken detay: Çete lideri ortaya çıktı!