BUDO'da tüm seferler iptal edildi

BUDO, bugün yapacakları tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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BUDO'da tüm seferler iptal edildi

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

13.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya),

14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas),

15.25 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya),

16.45 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya),

19.15 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)

Kaynak: İHA

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