BUDO'da tüm seferler iptal edildi
BUDO, bugün yapacakları tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler:
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
13.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya),
14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas),
15.25 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya),
16.45 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya),
19.15 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)
Kaynak: İHA