Muharrem İnce, sessizliğini bozdu: CHP'ye geri dönecek mi?

CHP'de yaşanan genel başkan değişikliği sonrası gözler partiden ayrılan isimlere çevrildi. CHP'nin eski grup başkanvekili ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'ye dönüş iddiaları karşısında sessizliğini bozdu.

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Muharrem İnce, sessizliğini bozdu: CHP'ye geri dönecek mi?

CHP'de partiden ayrılan isimlerin partiye geri döneceği iddiaları gündeme geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP’ye dönmek istediğini belirtirken Muharrem İnce’nin partiye geri dönmesi de için girişimlerde bulunulduğu iddialar arasında yer aldı. "Bu baba evinin tapusu ne Özgür Özel'dedir ne Kemal Bey'dedir. Gelin baba evine güçlenelim." CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Meclis grup kürsüsünden yaptığı bu çağrı sonrasında. Gözler CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ayrılan ya da ihraç edilen isimlere çevrilmişti.

Kulislerde konuşulan CHP’ye dönüş iddiaları ile ilgili Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ise ilk kez konuştu. Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile konuştu. Partisini kapatıp CHP'ye gireceği söylentileri ile ilgili İnce dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Öncelikle CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'e başarılar dileyen İnce, “Ne benim CHP'ye girmek gibi bir düşüncem var, ne de böyle bir teklif var. Ben, şimdi Memleket Partisi'nin genel başkanıyım. Bu partinin de yetkili kurulları var. Ne karar alacaksak yetkili kurullarımızda alırız. Pazar günü gündemimiz yerel seçimlere nasıl gireceğimiz konusu olacak. Seçimlere nasıl gireceğimizi konuşacağız. Biz, Memleket Partisi olarak seçime tek başımıza girecekmiş gibi kararımızı alacağız.” dedi.

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