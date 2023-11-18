Alman muhabirden Erdoğan'ı kızdıran soru: 'Bizi tehdit etmeyin, thank you'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Almanya’dan almayı planladığı Eurofighter savaş uçağıyla ilgili kendisine soru soran bir gazeteciye, “Bizi bununla tehdit etmeyin” şeklinde çıkıştı.

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Alman muhabirden Erdoğan'ı kızdıran soru: 'Bizi tehdit etmeyin, thank you'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Scholz ile yapacağı görüşme merakla beklenirken; iki lider görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

Gergin anlara sahne olan açıklamalar sırasında Erdoğan, Türkiye’nin Almanya’dan almayı planladığı Eurofighter savaş uçağıyla ilgili soru soran gazeteciye sert bir çıkışla yanıt verdi.

"İsrail’e neden soykırımcı diyorsunuz? NATO'daki ülkeler tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hamas’ı nasıl kurtuluş hareketi olarak görebiliyorsunuz? Türk-Alman ilişkilerini tehlikeye atmıyor musunuz? Türkiye’nin Eurofighter talebini Almanya kabul edecek mi?" ifadelerini kullanan gazeteciye, Erdoğan'ın verdiği yanıt şöyle oldu:

"Türkiye Nato’da sıradan bir ülke değil ilk 5’in içindedir. Diyorsun ki yüzlerce, ben sana yüzlerce demiyorum binlerce Filistinliyi İsrail öldürdü mü? Öldürdü. Hastaneleri, camileri, kiliseleri vuruyor mu vuruyor. Ben bir müslüman olarak bundan rahatsızım. Peki sen bir hristiyan olarak rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı neden tavır koymuyorsunuz? Almanya Eurofighter’ı verir veya vermez, dünyada savaş uçağı üreten tek ülke Almanya mı? Bizi bununla tehdit etmeyin. Thank you."

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