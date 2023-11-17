Politeknik Direnişi'nin 50. yıl dönümünde Atina'da on binler yürüdü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Politeknik Direnişi’nin 50. yıldönümünde öğrencilerin yanı sıra birçok yurttaş, siyasi parti ve işçi örgütü büyük bir yürüyüş düzenledi.

Politeknik Direnişi'nin 50. yıl dönümünde Atina'da on binler yürüdü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Politeknik Direnişi’nin 50. yıldönümünde büyük bir yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe öğrencilerin yanı sıra birçok yurttaş, siyasi parti ve işçi örgütü katıldı.

Politeknik olarak bilinen Atina Ulusal Teknik Üniversitesi'nin önünde bir araya gelen on binlerce kişi, üniversitenin kapısına kırmızı karanfiller bırakmalarının ardından yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında başkentte çok sayıda polis konuşlandırıldı.

FİLİSTİN BAYRAKLARI DA DALGALANDI

Birçok kişinin Filistin bayrakları taşıdığı yürüyüşte, "Filistin halkına dönük soykırıma hayır", "Filistin'e özgürlük" dövizleri taşındı.

Yunanistan'ın işçi sınıfı örgütü Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) ve birçok işçi sendikasının büyük bir kortejle katıldığı yürüyüşe, Yunanistan Komünist Partisi (YKP) de büyük bir kalabalıkla katılım gösterdi.

Kızıl bayrakların dalgalandırıldığı YKP'nin kortejinde, "Tarih 73'te yazıldı. Hükümeti devirmek için YKP'yle yeni halk ayaklanmaları", "Yunanistan katliama dahil olmayacak", "Haklılık halkın hafızasına kazındı. Filistin'in mücadelesinde zafer" yazılı pankartlar taşındı.

TKP GENEL SEKRETERİ DE YÜRÜYÜŞTE

Yürüyüşe, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da YKP kortejiyle birlikte katıldı.

Yağ sıçratmadan kızartma yapma yöntemi! Patatesler çıtır çıtır oluyor Yağ sıçratmadan kızartma yapma yöntemi! Patatesler çıtır çıtır oluyor
Halk TV ekranını açan ünlü sunucuyu göremedi! Gerçek ortaya çıktı Halk TV ekranını açan ünlü sunucuyu göremedi! Gerçek ortaya çıktı
Avrupa Birliği 'X'e reklam vermeyi durduruyor Avrupa Birliği 'X'e reklam vermeyi durduruyor
Rusya, benzin ihracatında yasağı kaldırdı Rusya, benzin ihracatında yasağı kaldırdı
ÇOK OKUNANLAR
Metin Uca, son röportajında vasiyetini açıklamış Metin Uca, son röportajında vasiyetini açıklamış
Kuyumcu esnafı tavsiyelerini sıraladı: Gram altın düşecek mi? Kuyumcu esnafı tavsiyelerini sıraladı: Gram altın düşecek mi?
Haluk Bilginer'den sevenlerini üzen haber Haluk Bilginer'den sevenlerini üzen haber
Anket: İzmir ve Adana için hangi adaylar önde? İzmir ve Adana için hangi adaylar önde?
İslam Memiş 'bu işin arkası tufan' diyerek uyardı: Altını olanlar dikkat! İslam Memiş 'bu işin arkası tufan' diyerek uyardı: Altını olanlar dikkat!