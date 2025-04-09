Gümüşhane Depremi Sonrası, Prof. Dr. Naci Görür'den Kritik Paylaşım: Daha Önce de O Bölgeyi İşaret Etmişti

Sabah erken saatlerde Gümüşhane merkezli depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan depreme dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. AFAD’ın 4,2; Rasathane’nin ise 4,1 olarak geçtiği depremin yerinin önemli olduğunu belirten Gürer, daha önce yaptığı açıklamalarda bu bölgeye dikkat çekmişti.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Gümüşhane Depremi Sonrası, Prof. Dr. Naci Görür'den Kritik Paylaşım: Daha Önce de O Bölgeyi İşaret Etmişti

AFAD ve Kandilli Rasathanesi sabah saatlerinde Gümüşhane merkezli ve çevre illerde de hissedilen bir deprem yaşandığını açıkladı.

AFAD, depremin merkezini Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi olarak duyururken, depremin büyüklüğünü ise 4,2 olarak geçti. Saat 06.09’da yaşanan depremin derinliği ise AFAD tarafından 5,09 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise sabah saat 06.09’da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,1 olarak geçerken, merkezi olarak ise Gümüşhane’nin Kelkit, Eskiyol olarak duyurdu. Rasathane, depremin derinliğini ise 5.0 kilometre olarak tespit etti.

VALİLİKLERDEN AÇIKLAMA

Depremin ardından depremin merkez üssü Gümüşhane ile depremin hissedildiği Erzincan Valiliklerinden açıklama geldi. Yapılan açıklamalarda deprem sonucu olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtilirken, Erzincan Valiliği depremin ardından sahaya inen ekiplerin de bir sorunla karşılaşmadığını ifade etti.

NACİ GÖRÜR’DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yaşanan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Görür, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın (KAF), Erzincan segmentinde yer alan kısa bir fay üzerinde yaşandığını belirterek, 4,1 büyüklüğündeki depremin yerinin önemli olduğunu ifade etti. Görür, depremi hissedenlere de geçmiş olsun dileklerin iletti.

GÖRÜR’DEN ERZİNCAN UYARISI

Öte yandan, Naci Görür, bu bölgede yaşanabilecek olası yıkıcı depremlere ilişkin farklı zamanlarda çeşitli uyarılarda bulunmuştu.

Görür, bu uyarılarında Erzincan ile Karlıova arasında Yedisu Fayı’na dikkat çekerek bu fay hattının 250 yılda bir deprem üretme potansiyelinin olduğunu ve bu fayda son depremin 1790’larda görüldüğünü ifade ederek; 1939 Erzincan depreminde bu kısmın kırılmadığını belirtmişti.

6 Şubat tarihinde Hatay ve Kahramanmaraş olmak üzere 11 ili etkileyen depremin ardından bu bölgeye enerji transferi yaşandığına da dikkat çeken Görür, ülkede yakın zamanda bir deprem olacaksa bu bölgede olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etmişti.

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Etiketler
Erzincan Deprem Naci Görür AFAD Kandilli Rasathanesi 6 Şubat depremleri
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