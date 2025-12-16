Güllü'nün Ölümünde Flaş Gelişme! Oğlu Tuğberk Yağız İfadeye Çağrıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sanatçı Güllü'nün ölümünde şüpheler derinleşiyor. Yalova'da balkondan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı.

Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından bir canlı yayın programında daha önce itirafçı olarak ifade veren Sultan'ın bu hafta içi yeniden ifade vereceği öğrenildi.

Ayrıca olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Güllü'nün oğlu Tuğberk ifadeye çağrıldı.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp, Yalova'ya getirilmişti. Tuğyan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Sultan Nur Ulu ve diğer şahıslar hakkında adli kontrol hükmü uygulanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haber Merkezi