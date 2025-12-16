Van’da Kar Alarmı: Ulaşım Aksadı, Eğitim Durdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van’da hava sıcaklığının sıfırın altında 4 ila 5 dereceye kadar düşmesiyle birlikte etkili olan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı. Gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artırarak kent genelinde günlük yaşamı zorlaştırdı.

Özellikle kent merkezinde etkili olan kar yağışı, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikte aksamalar yaşanırken, birçok kişi işe ve okula ulaşmakta güçlük çekti. Soğuk hava ile birlikte artan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

METEOROLOJİ’DEN KUVVETLİ KAR UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Van’ın güney ilçeleri Bahçesaray, Gevaş ve Çatak ile Van Gölü çevresi, Bitlis ve Bitlis’in güney ilçeleri Tatvan ile Hizan’da yerel olarak kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi. Açıklamada; buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

UÇAK SEFERLERİNDE RÖTAR

Van’da etkili olan kar yağışı, hava ulaşımını da aksattı. 90 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Öte yandan İstanbul, Ankara ve Antalya’ya yapılması planlanan bazı uçak seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle rötarlı olarak gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde işe gitmek için evinden ayrılan İrfan Başdinç, kar yağışının uzun süredir beklendiğini belirterek, "Uzun zamandır kar yağmasını bekliyorduk. Çok şükür yağdı. Doğunun bu tarafı ekin bölgesi olduğu için kar ve yağmur bizim için çok önemli" dedi.

Başdinç, "Kuraklık nedeniyle yağışın olması sevindirici. Kar yağışı hem ekinler hem insanlar hem de hastalıklar açısından faydalıdır" ifadelerini kullandı.

2 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Van’da kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmaları sürerken, kar ve tipi nedeniyle Muradiye ve Gevaş ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bugün için eğitime ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle taşıma kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Kaynak: İHA