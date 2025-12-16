AK Parti- DEM Parti Görüşmesinin Tarihi Belli Oldu

DEM Parti heyeti ile AK Parti'nin 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

AK Parti- DEM Parti Görüşmesinin Tarihi Belli Oldu
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen temaslarda yeni bir aşamaya geçiliyor. AK Parti ile DEM Parti temsilcileri, hafta sonu önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Edinilen bilgilere göre AK Parti ve DEM Parti kurmayları, 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te bir araya gelecek. Görüşmede sürecin geldiği noktanın ve bundan sonraki adımların ele alınması bekleniyor.

MHP İLE TEMAS DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİ

DEM Parti İmralı heyeti, 11 Kasım’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Pervin Buldan, temasların verimli geçtiğini belirterek sürecin ikinci aşamaya geçtiğini ve artık yasal bir zemine ihtiyaç duyulduğunu dile getirmişti.

BAHÇELİ’DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, “Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

BABACAN ZİYARETİ DE YAPILMIŞTI

DEM Parti heyeti, Bahçeli ile yapılan görüşme öncesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı da ziyaret ederek sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunmuştu.

AK Parti ile DEM Parti arasında hafta sonu yapılacak görüşmenin, Terörsüz Türkiye sürecinin yol haritası açısından belirleyici olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

