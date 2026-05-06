Gülistan Doku’nun Attığı Son Mesaj Ortaya Çıktı: 'Ben Artık Gelmeyeceğim'

Tunceli'de, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku’nun kaybolması hakkında soruşturma sürüyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Gülistan’ın ölümünden sorumlu tutulan ve aralarında eski Vali Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi tutuklanırken dikkat çeken bir gelişme daha ortaya çıktı.

TAM DA KAYBOLDUĞU GÜN MESAJ ATMIŞ

Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre Gülistan Doku, kaybolduğu gün patronuna kısa bir mesaj gönderdi. Gülistan Doku'nun çalıştığı kafenin patronuna ortadan kaybolduğu 5 Ocak 2020'de sabah saat 8.13'te attığı kısa mesaj genç kadının zor durumda bulunduğuna dair düşünceleri doğrular nitelikte oldu. "Ben artık gelmeyeceğim" ifadelerini kullandı. Genç kızdan bu mesajdan bir süre sonra bir daha haber alınamadı.

Kaynak: Haber Merkezi