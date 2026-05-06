YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta Seçildi

YSK üyeliğine Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçilen altı üye, bugün yemin ederek görevlerine başladı. Yemin töreninin ardından da 16.00'da görevi sona eren YSK başkan ve başkanvekilinin belirlenmesi için seçim yapıldı.

BAŞKAN VE BAŞKANVEKİLİ BELLİ OLDU

Yapılan seçimlerin ardından yeni YSK Başkanı Serdar Mutta olurken YSK Başkanvekilliği görevine ise İsmail Kalender seçildi.

'YSK GÖREVİNİ TARAFSIZLIK İÇİNDE YAPMAYA DEVAM EDECEK'

YSK Başkanı Serdar Mutta, "Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir. Bizler de bayrağı bugün teslim aldık. Bu görevi hukukun üstünlüğü ve anayasal ilkeler doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Tüm seçim süreçlerinin seçimlerin başlangıcından sonuna kadar hukuk dairesinde şeffaf bir şekilde yürütülmesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Bu vesileyle kurulumuzda bugün yapılan seçimin milletimize, Türk demokrasisine ve tüm seçim teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyor, hepinize sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

'SONUÇLAR TÜRK MİLLETİNE HAYIRLI OLSUN'

Görev süresi dolan Ahmet Yener ise "Bugün itibarıyla ben ve 5 arkadaşımızın görev süresi sona ermiştir. Bugün seçilen Serdar Mutta Başkan’a ve Başkan Vekilimiz İsmail Kalander Bey'e hayırlı olsun dileklerimi, tüm kurul üyesi arkadaşlarım adına iletiyorum. Ayrıca yemin ederek bugün görevlerine başlayan kurul üyelerimize de bundan sonraki sürecin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize bizlere göstermiş olduğunuz sabır için teşekkür ediyorum. Sonuçların Türk milletine, Türk demokrasisine ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

SERDAR MUTTA KİMDİR?

1 Ocak 1974 tarihinde Kırıkhan/Hatay’da doğmuştur. Kırıkhan Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Konak/İzmir’de Askeri Hakim olarak yapmıştır.

Beyoğlu/İstanbul hakim adayı olarak mesleğe başlayan Mutta, sırasıyla Hüyük, Uzundere, Türkoğlu Hakimlikleri ile Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur.

16 Temmuz 2018 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Mutta, halen Yargıtay On ikinci Hukuk Dairesi üyesi olarak görevi yaptı.

2023'TE YSK ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ

Mutta, Yargıtay kontenjanından, 26 Ocak 2023'te YSK üyeliğine seçilmişti. Yüksek Seçim Kurulu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereği, üyelerin görev süresi 6 yıl.

Serdar Mutta, 7 Mart 2001 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında “İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi” isimli tez çalışmasıyla yüksek lisans, 5 Haziran 2021 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuk Ana Bilim Dalında “Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kontrol” isimli tez çalışmasıyla da doktora çalışmasını tamamladı.

İngilizce bilen Mutta, evli ve dört çocuk babası.

Kaynak: AA-DHA