Kağıthane’de Vahşet! Kızını Silahla Yaralayan Damadını Öldürdü

Kağıthane’de uzaklaştırma kararı bulunan Rüzgar Eser, boşanma aşamasındaki eşinin evine gitti. Burada silahla eşini yaralayan Eser'i, kayınvalidesi bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 15.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar Eser, boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'nin evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan Rüzgar Eser, yanında bulunan ruhsatsız silahla ateş açarak eşi Nurşin E.'yi boyun, yanak ve çene kısmından yaraladı.

SALDIRIYA DEVAM EDİNCE...

Bunun üzerine Rüzgar Eser, olay sırasında evde olan baldızı Betül E. (32) ile annesi Delal A.'yı (58) darbetmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Rüzgar Eser'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Nurşin E. ise ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca evde bulundu. Yapılan çalışmalarda Rüzgar Eser'in 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından, Nurşin E.'nin ise Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından suç kaydı olduğu belirlendi. Öte yandan çiftin 4 yaşında bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

