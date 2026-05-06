Okul Saldırılarına Karşı TBMM’de Kritik Toplantı: 'Sadece Nedenini Bulmayacağız'

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

İkinci toplantısını gerçekleştiren Komisyonda çalışma takvimi ve komisyona davet edilecek kişilere ilişkin görüşler paylaşıldı. Beyazıt, komisyon üyelerinin derin bir sızıyla toplandığını, bu sızının siyasi kimliklerin ötesinde birer anne, baba, ağabey, kardeş ve insan olarak kendilerini bir araya getirdiğini vurguladı.

'SADECE NE OLDUĞUNU BULMAYACAĞIZ'

Beyazıt, şöyle devam etti: "10 canımızı, 10 fidanımızı toprağa verdik. Aziz hatıraları karşısında en büyük sorumluluğumuz, bu trajediyi siyasetin ötesinde toplumsal sorumluluk anlayışıyla ele alarak evlatlarımızı koruyacak sarsılmaz bir set inşa etmektir. Çalışmalarımızda istismara geçit vermeden, kastı, kusuru ve ihmali ararken adli tıp raporları, psikolojik analizler ve güvenlik feriyle hareket etme duygusu içerisinde olacağız. Araştırma sürecinde vefat eden canparelerimizin aileleri ve tedavi gören yavrularımız ile ailelerinin mahremiyetini zedeleyecek her türlü tutumdan kaçınacağız. Olayların sebep sonuç ilişkilerini değerlendirerek ve bütüncül bir bakış açısıyla sadece ne olduğunu bulmaktan öte bu durumun neden engellenemediğini de anlamak üzere çalışacağız. Bu bağlamda, Komisyonun yapacağı çalışmaların evlatlarımızın güvenli, sağlıklı ve aydınlık geleceği için sonuç ve çözüm odaklı adımlara vesile olacağına yürekten inanıyorum."

BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM VURGUSU

Konuyu aile, okul ve eğitim, dijital riskler ve psikolojik boyutlarıyla bütüncül açıdan ele almaları gerektiğini dile getiren Beyazıt, "Söz konusu elim hadiselerden yola çıkarak tüm bu ilişkilerde çocuklarımızın nasıl etkilendiğini, bu etkilerin sonuçlarını ve olası olumsuz sonuçlarının nasıl önlenebileceğini yasaklayan ve kısıtlayan bir yaklaşımdan ziyade düzenleyici, destekleyici ve yönlendirici bir rapor sunmak Komisyonumuzun en önemli görevlerindendir" dedi.

Beyazıt, komisyon üyelerinin Kahramanmaraş'a giderek hayatını kaybedenlerin kabirlerini ve ailelerini ziyaret etmesi önerisinde bulundu. Başkan Beyazıt, konuşmasının ardından, sırayla çalışma usulü ve konuya ilişkin görüşlerini bildirmeleri için milletvekillerine söz verdi.

'ASIL MESELE YAPISAL'

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, bu acı olayın ardından meseleyi dijital platformlara sıkıştırmanın kolay bir çıkış kapısı aramak olduğunu belirterek, asıl meselenin yapısal olduğunu, devletin çocuk koruma politikasında büyük bir boşluk bulunduğunu savundu.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, çocuğun üstün yararını korumak için bir çocuk sistemine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Çocuğun takip edildiği, değerlendirildiği.. Ne yazık ki böyle bir sistemimiz yok. Bir entegrasyon içinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çatısı altında, bu yaşadığımız hadiseler güvenlik sorunu, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının da entegre çalıştığı bir sistem kurulması gerekiyor. 611 bin çocuk eğitim reformu girişimlerine göre okulda değil, çok ciddi rakam. Türkiye'de çocuk okula gitmediği zaman okullarda yoklama alınıyor ama bunu kontrol eden bir sistemimiz var mı?" değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf Beyazıt, milletvekillerinin görüşlerini bildirmesinin ardından, komisyon toplantısını 13 Mayıs Çarşamba günü saat 14.30'da yeniden toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA