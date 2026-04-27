Erzincan'da Okula Saldırı Paylaşımı Yapan Şüpheli Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarına ilişkin yanıltıcı ve korku oluşturan paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Yürütülen çalışma kapsamında hesap sahibi N.E. ile suça sürüklenen çocuklar R.K. ve S.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.E. hakkında adli kontrol kararı verilirken, S.D. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca kamu düzenini bozabileceği değerlendirilen paylaşımlar nedeniyle 6 hesap hakkında işlem başlatılması için bildirimde bulunuldu. Toplam 70 internet adresi için de erişim engeli ve içerik kaldırma kararı alındı.

Kaynak: AA