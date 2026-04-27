Alman Turist Otelde Ölü Bulundu: Kritik Kayıtlar Silinmiş

İstanbul Fatih’te bir otelde kalan 24 yaşındaki Alman turist Başak Schlosser odasında ölü bulundu. Soruşturmada otelin güvenlik kameralarına ait yaklaşık 9 saatlik kaydın silindiği ortaya çıktı.

Annesi Alman, babası Türk olan 24 yaşındaki Başak Schlosser, 20 Nisan günü tatil için geldiği İstanbul'da Fatih ilçesi Kumkapı'daki bir otelde konaklamaya başladı. tv100'de yer alan habere göre otele yerleştikten bir gün sonra dışarıda eğlenen Schlosser otele erkek arkadaşıyla geldi. Schlosser'ın erkek arkadaşı otelden ayrıldı ancak daha sonra genç kadından haber alınamadı.

ASILI HALDE BULUNDU

Bunun üzerine odaya giren otel görevlileri Başak Schlosser'ı odada asılı halde buldu. İhbar üzerine gelen ekipler, genç kadının odada çarşafla asılı halde olduğunu tespit etti. Durum savcılığa bildirildi ve soruşturma başlatıldı. Şüpheli ölüm üzerine yürütülen soruşturma kapsamında otel çalışanları ve otele gelen erkek arkadaş dahil toplam 5 kişinin ifadesi alındı.

GÖRÜNTÜLER SİLİNMİŞ

Olayla ilgili yapılan incelemede, otelin güvenlik kamera kayıtlarında yaklaşık 9 saatlik görüntünün bulunmadığı belirlendi. 9 saatlik görüntünün otel görevlileri tarafından, genç kızın erkek arkadaşının kaydı yapılmadığı için korktukları nedeniyle silindiği iddia edildi.

Ancak verilen ifadelerin birinden de otelde o saatte elektrik kesintisi olduğu iddia edildi. Bu iddia üzerine polis elektrik kurumuna yazı yazarak o saatlerde elektrik kesintisi olup olmadığını sordu. Gelecek cevaba göre soruşturmanın seyri değişecek.

GÖRÜNTÜLER İNCELEME ALTINDA

Schlosser ile otele gelip odada vakit geçiren erkek arkadaşı da olayla ilgisinin olmadığını, otelden ayrılırken genç kadının odada olduğunu ve ölümünü daha sonra polislerden öğrendiğini söyledi. İfadelerinin ardından 5 kişi serbest bırakıldı. Olayın intihar olduğu ihtimali üzerinde durulurken, sokaktaki güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı. Soruşturma geniş çaplı olarak sürdürülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

