Gülistan Doku Soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in İfadesi Ortaya Çıktı

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ifadesine tv100 ulaştı. Gülistan Doku’yu hiç görmediğini ve kendisiyle hiçbir şekilde konuşmadığını savunan Sonel, Oğlu için de aynı şekilde, Doku’yu tanımadığını ve aralarında herhangi bir görüşme olmadığını iddia etti.

Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski vali Tuncay Sonel'in ifadesine tv100 ulaştı. Sonel'in ifadesinden öne çıkanlar şöyle:

* Gülistan Doku'yu hiç görmedim, tanımıyorum. Oğlum Gülistan Doku'yu tanımıyor, görmedi ve bir iletişimi de yok. Sevgilisi olsa, ilişkisi olsa, baz kayıtlarında çıkması lazım.

(Oğlunun baz verdiği yer ile ilgili) Orası hareketli bir cadde, oğlum da geçmiş olabilir.

* Belki bir sınav belki bir doğum günü veya başka bir olaya ilişkin konuşmuş olabilirim. Bahse konu tecavüz olayıyla ilgili hiçbir bilgim yoktur.

* (Gülistan Doku'ya ait eşyaların intihar algısını yaratmak amacıyla yok edildiği ve barajda ele geçen reçete ve el yazılı not ile Sonel'in 5 Ocak akşamı bulunduğu bölgenin aynı yer olduğunun tespit edilmesine ilişkin) Belirttiğim gibi Doku'yu tanımıyorum ki eşyalarını bileyim. Biz orada araçlarla hareket halinde olurduk. Orada araçla durulabilecek bir yer yoktu.

