Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Okullara Saldırı' Açıklaması: Silaha Sıkı Fren, Sosyal Medyaya Denetim Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalardan öne çıkan başlıklar şu şekilde:

* Millet olarak hepimiz ailelerimizin hüznünü samimiyetimizle paylaşıyoruz. Kahramanmaraş'taki menfur olayda 9 vefatımız, 21 yaralımız vardı. 15'i taburcu edildi. 3'ü yoğun bakımda, 6 yavrumuzun tedavisi sürüyor. Saldırılar milletçe hepimizi yasa ve kedere boğdu. Kahramanmaraş'a düşen ateş 80 vilayetimizin kalbine düştü.

* Saldırı haberini alır almaz 4 bakanımızı hemen Kahramanmaraş'a gönderdik. Kabine üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimiz ilk andan itibaren ailelerimizin yanında oldu. Yaralılarımıza acil müdahaleler yapılırken diğer yandan yargı, emniyet, milli eğitim, siber güvenlik ve siber güvenlik çalışmalarını başlattılar. Saldırılar tüm yönleriyle araştırılıyor. Her iki saldırganın dijital ayak izleri kısa sürede tespit edildi. Çok önemli bulgulara ulaşıldı. Suç ve şiddet temalı yapımlarda faillerin güçlü, cezadan muaf, hatta saygın biri olarak gösterilmesi gençlerimizin gerçeklikle bağını zedeliyor.

* Bir süredir ateşli silahlar sorununun üzerine gidiyorduk. Ateşli silah sahipliğinin sınırlandırılmasını devreye alacağız. Silah çocuk tarafından ele geçirildiğinde verilen cezaları artıracağız. Bu alanların her birinde etkin ve caydırıcı önlemleri hayata geçireceğiz. Bizim bu ülkenin çocuklarına bir sözümüz var. Onlara güvenli bir ülkede yaşamalarını temin edeceğiz.

'VPN İLE GİRİŞLERE KARŞI ÖNLEM GEREKİYOR'

* Sosyal medyada bir içerik çok hızlıca milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Bunları tek tek durdurmak ve silmek çözüm olmuyor. Tek tek silmek yerine, geniş bir filtreleme yöntemi gerekiyor. Yaş doğrulama, kimlik temelli giriş, VPN ile girişlere karşı teknik önlem alınması arz ediyor. Sosyal ağlarda bilgi paylaşma ve kimlikle giriş zorunluluğunu getireceğiz.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA