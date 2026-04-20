İzmir'de Öğretmene Okul Önünde 'Seni Delik Deşik Ederiz' Tehdidi

Türkiye genelinde artan okul saldırıları endişesi, İzmir’in Çiğli ilçesinde somut bir tehdide dönüştü. Gülen Kora Ortaokulu’nda görevli bir beden eğitimi öğretmeni, dijital platformlardaki saldırı paylaşımlarından korkan iki öğrencisini koruma altına almak isterken saldırganların hedefi oldu.

'SENİ DELİK DEŞİK EDERİZ'

Eğitim-İş 3 No’lu Şube Başkanı Barış Düdü’nün aktardığı bilgilere göre, öğretmen, öğrencilerini ailelerinin izniyle evlerine bırakmak üzere okul otoparkından çıktığı sırada iki kişi tarafından durduruldu. Şüphelilerin, öğretmeni "Seni delik deşik ederiz" diyerek ölümle tehdit ettiği, öğretmenin polisi araması üzerine olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

'GÖRÜNTÜ YOKSA SAVCI BİR ŞEY YAPMAZ'

Olay sonrası karakola giden öğretmene emniyet mensupları tarafından verilen, “Ses kaydı veya görüntü yoksa savcı bir şey yapmaz” şeklindeki yanıt sendikayı ayağa kaldırdı. Şube Başkanı Düdü, "Bu öğretmen çocukları mı korusun, kendini mi? Her şey somut ve şahitler varken yargı neden yokuşa sürülüyor?" diyerek tepkisini dile getirdi.

OKUL ÖNÜNDE GÜVENLİK NÖBETİ

Gülen Kora Ortaokulu önünde toplanan eğitim emekçileri, okullardaki güvenlik zafiyetinin kabul edilemez boyuta ulaştığını vurguladı. Öğretmenlik mesleğinin değersizleştirildiğini belirten sendika üyeleri, failler hakkında derhal işlem yapılmaması durumunda okul önünden ayrılmayacaklarını ve eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Kaynak: ANKA