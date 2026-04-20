Gülistan Doku Dosyasında Abakarov’un İfadeleri Ortaya Çıktı: HTS Kayıtları, İddialarını Çürüttü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir eşik aşıldı. Dosyaya giren HTS kayıtları, Doku’nun kaybolduğu geceye ilişkin daha önce verilen ifadelerle çelişen verileri ortaya koydu. Gelişmelerin ardından Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov tutuklandı.

1996 doğumlu Abarakov, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde alınan ifadesinde Alanya’da annesi ve üvey babası ile yaşadığını, sabit bir işi olmadığını belirtti. Abakarov, Gülistan Doku ile 2019'da Tunceli’de faaliyet gösteren Hanımeli isimli kafede birlikte çalıştıkları için tanıştıklarını ve sevgili olduklarını söyledi.

Abakarov, Gülistan ile sevgili olduktan sonra Gülistan’ı kendi ailesiyle tanıştırdığını, Gülistan’ın ailesinden kimseyle tanışmadığını belirtti. Gülistan’ın kaybolduğunu basından öğrendiğini söyleyen Abakarov, kendisinin Gülistan Doku’nun kaybolmasına dair bir bilgisi olmadığını savundu.

İŞTE ADIM ADIM SON GECE

Soruşturma dosyasına göre, 4 Ocak 2020 akşamı saat 20.00 ile 23.09 arasında Gülistan Doku, Abakarov’u defalarca aradı ancak yanıt alamadı. Aynı saat diliminde mesaj attığı, Abakarov’un annesinin de Doku’yu aradığı belirlendi. Abakarov’un ise gece saat 23.14’te geri dönüş yaptığı tespit edildi. Cevapsız çağrılarla ilgili soruya Abakarov, telefonunun sessizde olduğunu öne sürdü. Ancak dosyadaki teknik veriler, bu savunmayı tartışmalı hale getirdi.

ÖNCE 'HAL HATIR GÖRÜŞMESİ' DEDİ

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bir diğer önemli detay ise Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce Abakarov’un evine gittiği yönündeki tespitler oldu. Abakarov, bu görüşmeye ilişkin farklı zamanlarda çelişkili ifadeler verdi. Doku ile sadece 'hal hatır' konuştuklarını savunan Abakarov, daha sonra ilişkileri hakkında özel bir konuşma yaptıklarını da kabul etti.

DİKKAT ÇEKEN ÇAMUR DETAYI

06.01.2020 tarihli ifadesinde Abarakov aracın çamura saplandığından hiç bahsetmedi. Savcılık, 5 Ocak 2020’yi 6 Ocak 2020 gününe bağlayan gece saatlerinde Abarakov ve üvey babanın emniyete ifadeye gittiğinde kamera kayıtlarında aracın herhangi bir yerinde çamur izi olmadığını da tespit etti. Abakarov’a bu çelişki hatırlatılarak, bu aracı ne zaman ve nerede temizlediği soruldu. Abakarov şu yanıtı verdi: “Araç çamura battığı ve polisler geldiği için arkasından takip edemedim. Bu yaşananlardan dolayı üvey babam zaten bana kızgındı, ondan dolayı gittiği istikamete devam edemedim. Tabii ki Gülistan’ın nereye gittiğini merak ettim ve Gülistan’a WhatsApp üzerinden ‘yurda git ya da Küba’nın yanına git’ mesaj attım. O gün başka, üvey babama ait araçla hiçbir yere gitmedik, direkt ikametimize döndük. Eve saat kaçta döndüğümüzü hatırlamıyorum. Gülistan Doku’yu araçla yavaş yavaş takip ettiğim esnada araç gidiş istikametine göre yolun sol tarafına doğru hafif kayarak çamura saplandı. Aracın çamura saplandığında çıkartmaya çalışırken aracın ön tekerleri ile benim ayakkabılarım ve pantolonumun alt tarafları çamur oldu, aracın başka bir yerinde hasar ya da çamur yoktu. 06.01.2020 tarihinde alınan ifademde, ifade esnasında tercüman olmadığı ve benim de Türkçemin iyi olmadığı için bu hususu atlamış olabilirim. Aracın kamera görüntülerinde çamurlu olmadığı hususunu bilmiyorum, belki üvey babam yıkatmıştır, ben işteydim. Aracın herhangi bir yerinde hasar ya da kırık olup olmadığını hatırlamıyorum.”

HER ZAMANKİNDEN ÇOK FARKLIYDI

Abakarov, 04 Ocak 2020'de Gülistan Doku’nun evlerinden çıktıktan sonra Engin Yücer’e ait 19 AU 212 plakalı araca binmediğini anlatırken, “O gün Gülistan Doku her zamanki halinden çok farklıydı, bu durumu şimdi şimdi anlıyorum” dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...