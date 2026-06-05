Gülistan Doku Kaybolmadan 9 Gün Önce... Tunceli Gençlik Merkezi'ndeki O 126 Dakika Ne Oldu?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin yıllardır yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında, dönüm noktası niteliğinde gelişmeler yaşanıyor.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın raftan indirdiği dosyada, daha önce Ankara'dan gönderilen özel ekibin eksik bıraktığı "daraltılmış alan" baz verileri, yeni bir bilirkişi incelemesiyle netliğe kavuştu. Soruşturmanın seyrini tamamen değiştirecek 20 Mayıs 2026 tarihli son bilirkişi raporu, Doku'nun kaybolmasından günler önce şüphelilerle aynı binada yan yana olduğunu bilimsel olarak ispatladı.

4 İSİM, TEK BİNA

T24 yazarı Tolga Şardan'ın aktardığına göre, yeni bilirkişi raporu, 27 Aralık 2019 günü Tunceli Gençlik Merkezi’ndeki cep telefonu sinyallerini mercek altına aldı.

Yapılan hassas sinyal ve frekans analizleri sonucunda, Gülistan Doku ile dosyanın tutuklu şüphelilerinden dönemin valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel, ABD'de tutuklu olan Umut Altaş ve Uğurcan Açıkgöz’ün telefonlarının aynı zaman diliminde aynı noktadan sinyal verdiği belirlendi.

Raporda, bu 4 isme ait cep telefonlarının, 27 Aralık 2019 günü saat 13.39 ile 15.45 arasında Tunceli Gençlik Merkezi’nin içinde bulundukları “kesin biçimde” tespit edildi.

BINA İÇİ YÜKSEKLİK ANALİZİ

Gençlik merkezinin çok katlı yapısı, eğrelti ve yükselti gibi coğrafi ve mimari faktörleri tek tek hesaplayan bilirkişi, sinyallerin yan cadde veya sokaklardan değil, doğrudan binanın içinden geldiğini raporladı. Raporda yer alan tespitte şu ifadelere yer verildi:

"Umut Altaş, Gülistan Doku, Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz’ün kullandığı telefonların Tunceli Gençlik Merkezi içinden baz verdikleri; çalışmalar sonucunda bazların bina içerisinde (giriş kat ve bahçe harici) herhangi bir alandan ortak şekilde alındığı değerlendirilmektedir."

GİZLİ TANIK İFADESİ

Söz konusu gençlik merkezinde yaşananlar, soruşturma dosyasındaki bir gizli tanık ifadesinde yer alan "tecavüz ve cinayet" iddiaları nedeniyle büyük önem taşıyor.

Gözaltına alındığında bu buluşma sorulan şüpheli Mustafa Türkay Sonel, "olayla ilgim yok" diyerek suçlamaları reddetmiş ve kaçamak yanıtlar vermişti.

Ancak teknik rapor, şüphelilerin inkar ettiği o 126 dakikalık birlikteliği somut bir delil olarak savcılığın önüne koydu.

Kaynak: T24