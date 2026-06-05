CHP'de Kritik Temas, Özel ve Kılıçdaroğlu'nun Avukatları ile Kurmayları Görüşecek

CHP'deki mutlak butlan krizinin çözümü için yapılan görüşmeler sonucunda, öncelikle Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının; yapılacak görüşmelerin ardından ise kurmaylarının görüşmeleri bekleniyor.

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CHP'de Kritik Temas, Özel ve Kılıçdaroğlu'nun Avukatları ile Kurmayları Görüşecek
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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel arasında yürüttüğü arabuluculuk trafiğinde ilk sonuç alındı.

ÖNCE AVUKATLAR ARDINDAN KURMAYLAR GÖRÜŞECEK

Görüşmelerin ardından her iki tarafın önce avukatlarının ardından kurmaylarının bir araya gelmesi bekleniyor. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin ortamı yumuşattığını belirten CHP'li kaynaklar, yol haritasının şekillenmeye başladığını ifade etti.

ANA GÜNDEM MADDESİ KURULTAY

Görüşmelerde en önemli gündem maddesini kurultay oluşturacak. Bu görüşmenin ardından temasların devam edeceğini belirten kaynaklar, "Teknik konuları artık hukukçular konuşacak. Bu görüşmenin ardından siyasi kurmayların görüşmesini bekliyoruz. Bu kanalın açılmasını üç milletvekilinin yürüttüğü görüşmeler sağladı. Bundan sonra çok ihtiyaç olmazsa vekillerin bu girişimi sona ermiş sayılabilir" bilgisini paylaştı.

'HER İKİ TARAF DA KURULTAY İSTİYOR'

Tarafların tutumuna ilişkin de değerlendirmede bulunan kaynaklar, "Her iki taraf da kurultay istiyor; özellikle görüşme trafiğinde öne çıkan ortak tutum buydu" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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CHP CHP kurultayı Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu
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