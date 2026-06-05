Bedelli Askerlik Yapacaklar Dikkat! MSB Tarih Verdi: Kaçıran Zamlı Ödeyecek

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Askere gitmeye hazırlanan binlerce genci yakından ilgilendiren kritik açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi. Bakanlık, bedelli askerlik hizmetinden mevcut fiyat tarifesiyle yararlanmak isteyen yükümlüler için zamanın daraldığını belirterek son başvuru tarihini ilan etti.

1 TEMMUZ'DA FİYATLAR GÜNCELLENİYOR

MSB, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, Askeralma Kanunu gereğince bedelli askerlik ve ek bedel tutarlarının 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirleneceğini aktardı. Yeni ücret, temmuz ayında netleşecek olan memur aylık katsayısındaki artış oranına göre otomatik olarak güncellenecek.

30 HAZİRAN SON GÜN

Bakanlık, mevcut bütçe ile işlemlerini tamamlamak isteyenler için şu kritik uyarıyı paylaştı:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

Kaynak: Haber Merkezi