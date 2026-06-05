Bedelli Askerlik Yapacaklar Dikkat! MSB Tarih Verdi: Kaçıran Zamlı Ödeyecek

MSB, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre artırılacağını duyurdu. Buna göre, zamlı tarifeden etkilenmek istemeyen ve mevcut bedel üzerinden başvuru yapmayı planlayanların ödeme işlemlerini en geç 30 Haziran'a kadar tamamlaması gerekiyor.

Son Güncelleme:
Bedelli Askerlik Yapacaklar Dikkat! MSB Tarih Verdi: Kaçıran Zamlı Ödeyecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Askere gitmeye hazırlanan binlerce genci yakından ilgilendiren kritik açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi. Bakanlık, bedelli askerlik hizmetinden mevcut fiyat tarifesiyle yararlanmak isteyen yükümlüler için zamanın daraldığını belirterek son başvuru tarihini ilan etti.

1 TEMMUZ'DA FİYATLAR GÜNCELLENİYOR

MSB, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, Askeralma Kanunu gereğince bedelli askerlik ve ek bedel tutarlarının 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirleneceğini aktardı. Yeni ücret, temmuz ayında netleşecek olan memur aylık katsayısındaki artış oranına göre otomatik olarak güncellenecek.

30 HAZİRAN SON GÜN

Bakanlık, mevcut bütçe ile işlemlerini tamamlamak isteyenler için şu kritik uyarıyı paylaştı:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
MSB Bedelli Askerlik
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
TBMM’deki Taciz Skandalında Skandal Karar: Tüm Tutuklu Sanıklara Tahliye TBMM’deki Taciz Skandalında Skandal Karar
CHP'de Grup Toplantısı Bilmecesi! Kılıçdaroğlu'ndan İki Günde İki Farklı Yanıt: Umarım-Elbette İki Günde İki Farklı Yanıt, 'Umarım-Elbette'
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel’in Kuracağı Partinin Adı Ortaya Çıktı İddiası: Ankara Kulisleri Hareketli! İşte Konuşulan Yeni Parti İsmi Özgür Özel’in Kuracağı Partinin Adı Ortaya Çıktı İddiası: İşte Konuşulan Partinin İsmi
Memur ve Emekli Maaşı Ne Olacak? Enflasyon Açıklandı, Tablo Netleşti Memur ve Emekli Maaşı Ne Olacak?
Enflasyonda 7 Ayın Zirvesi: Mayıs Ayı Rakamları Açıklandı Enflasyonda 7 Ayın Zirvesi: Mayıs Ayı Rakamları Açıklandı
Trump O Kapıyı Kapatmadı! 'Görüşmek İstemiyorum Ama Onur Duyarım' Trump O Kapıyı Kapatmadı! 'Görüşmek İstemiyorum Ama Onur Duyarım'
KİRA ARTIŞ ORANI HAZİRAN 2026: Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Kira Artış Oranı Belli Oldu: Haziran Ayında Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Haziran Ayında Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak?