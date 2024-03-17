Grup Laçin üyesi Şerif Baldemir hayatını kaybetti

Grup Laçin grubu üyelerinden, akordeon sanatçısı Şerif Baldemir'den acı haber geldi. Yaklaşık 2.5 aydır yoğun bakımda olan Baldemir, yaşamını yitirdi.

Klarnet virtüözü Serkan Çağrı, acı haberi şu sözlerle duyurdu:

Acı kaybımız... Uzun yıllar içinde yer aldığım Grup Laçin üyelerinden akordeon sanatçısı kıymetli ağabeyim Şerif Baldemir’i kaybettik. Yaklaşık 2.5 aydır yoğun bakımda sürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Başımız sağ olsun. Cenazesi bugün (17 Mart 2024) öğle namazından sonra Balçova Eyüp Sabri Camii'nden kaldırılacaktır. Tüm dostlarına ve sevenlerine duyrulur.

"ACIMIZ BÜYÜK"

Grup Laçin'in grup üyeleri ise yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

Acımız büyük... Grubumuzun kurucularından akordeon sanatçısı canımız kardeşimiz Şerif Baldemir 2.5 aydır yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetmiştir. Kardeşimize Allah tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Tüm dost ve sevenlerinin başı sağ olsun.