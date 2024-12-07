Gözler O Güne Çevrildi... CHP'li Belediyelere Yeni Operasyon mı Yolda?

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanması sonrası CHP'nin diğer belediyelerine herhangi bir operasyon yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. CHP tarafından yönetilen ilçe belediyelerine dönük denetimlerin artırılacağı ve operasyonlara zemin hazırlanacağı iddia edilmişti.

KAPSAMLI DENETİM YOLDA

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre, pazartesi günü İstanbul’da CHP’li ilçe belediyelerine dönük kapsamlı bir denetim yapılacak. Denetimlerde, belediyelerde bulunan 6 denetim müfettişine ek olarak içlerinde mülkiye müfettişlerinin ve bilirkişilerin de olduğu toplam 13 kişilik ekip yer alacak.

Belediye kaynakları, aynı saat aralığında gerçekleşmesi beklenen denetimler sonucu belediyelere çeşitli yaptırımlar uygulanabileceğine dikkat çekerken denetim kapsamında belediye tarafından çıkılan ihaleler, yapılan satın alımlar, işe alımlar ve sosyal medya paylaşımları başta olmak üzere kapsamlı incelemeler yapılacağını belirtti.

Kaynak: Cumhuriyet