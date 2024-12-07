CHP Lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bir 'Belediye' Tepkisi Daha: 'Belediyelerin Parasını Kesersen...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis Belediyesi ziyaretini ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Özel, “Seçim akşamı altın sandıkların girişlerine bakıyoruz. Ekrana baktım, Kilis hiç girmemiş. Gökhan Zeybek aradı, konuşurken gülmeye başladı. Dedim ‘Ne oluyor?’ ‘Zurna çalıyorlar efendim, seçimi almışlar’ dedi. 81 ilden ilk kazanılan il haberini verdiği için siftahı yapıp bereketi getirdikleri için tüm Kilis halkına teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek seçimlerde Kilis’te milletvekilleri seçerek yine siftahı Kilis’ten yaparak hep birlikte iktidara yürüyeceğiz” diye konuştu.

CHP Lideri Özgür Özel, Kilis Belediyesi'ne ziyaretinde, yaptığı konuşmada, “Güzel Kilis’imizin yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birazdan açılış töreninde sizlere etraflıca değerlendirmelerde bulunacağımız bir konuşma yapacağım. Belediye başkanımız, il başkanımızla, milletvekillerimizle, genel başkan yardımcılarımızla birlikte ziyaret edip, başarısından dolayı kutlamak üzere belediyeye geldim. Ancak burada büyük bir sürpriz yaptınız, adeta burayı ikinci bir miting alanına çevirdiniz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

'ZURNA ÇALIYORLAR, SEÇİMİ ALMIŞLAR'

“Kilis Belediyesi, 31 Mart akşamı izleyenlerin gözlerine inanamadığı, duyanların kulaklarına inanamadığı bir şekilde ama bizim baştan beri bildiğimiz, kazanacağına, başaracağımıza inandığımız bir seçim sonucunu çok erken saatlerde Türkiye’ye müjdeledi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Hakan Başkan’ı Kilis ittifakı ile seçen sosyal demokratlara, milliyetçi demokratlara, muhafazakar demokratlara, bize Kilis’te oy veren bütün demokratlara yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kilis’te bu başarıya ilk inanan iki kişi, iki yanımda. Biri il başkanımız, biri de belediye başkanımız. Türkiye’de de Kilis’in kazanılacağına, Kilis hayaline ilk inanan iki kişiden biri Sayın Gökan Zeybek, Genel Başkan Yardımcımız; bir diğeri de benim. Nasıl o ikisi buna inandıysa, biz ikimiz de inandık. Seçim günü, akşam her yerden altın sandıkların girişlerine bakıyoruz, erken sonuç almak için. Önümdeki ekrana baktım, Kilis hiç girmemiş. Dedim ki, ‘Gökan Başkan, Kilis’i ara, bir an önce sonuçları girsinler.’ Aradı, konuşurken gülmeye başladı. Dedim ‘Yahu ne oluyor?’ ‘Efendim bunlar sonuç monuç giremez’ dedi. Dedim ‘Nasıl giremezler?’ ‘Zurna çalıyorlar efendim, seçimi almış bunlar’ dedi. 81 ilden ilk kazanılan il haberini verdiği için, daha sonra o gece 412 iyi haber daha aldık. Ama siftahı yaptıkları için, bereketi getirdikleri için tüm Kilis halkına teşekkür ediyorum. Şimdi bundan sonra siftahı sizden, bereketi Allah’tan. Şu anda 413 belediyemiz var. İnşallah gelecek seçimlerde Kilis’te milletvekili seçerek, milletvekilleri seçerek yine siftahı Kilis’ten yaparak hep birlikte iktidara yürüyeceğiz.”

'REMZİ ÇALIŞKAN VATANPERVER BİR SENDİKACIDIR'

“Burada ayrıca emekçilerimiz var. Biraz önce DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası’nın yöneticileri beni karşıladılar. Dediler ki, ‘Genel Başkanımıza sahip çıktığınız için, destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.’ Buradan bir kez daha söylüyorum. Genel İş’in Başkanı Remzi Başkan suçsuzdur, günahsızdır. Bir gizli tanık ile kendisine kumpas kurulmaktadır. Biz ondan razıyız. O, emekçinin hakkını savunan kahraman bir sendikacıdır. Ben onun iyi niyetine, gayretine, vatanseverliğine sonuna kadar şahidim. Remzi Çalışkan’dan bir terörist çıkaramazsınız. O vatanperver bir sendikacıdır.”

ASFALT SEFERBERLİĞİ MÜJDESİ

“Birazdan açılış töreninde konuşacağız. Ama Kilis’te çok hizmet yapmak isteyen, çok inançlı, çok kararlı bir belediye başkanımız var. Sorunlar büyük, teker teker hepsini çözmeye uğraşıyor. Örneğin gelecek haftadan itibaren büyük bir seferberlikle, asfalt seferberliğini başlatıp şehrin en önemli beklentisini yerine getirmeye başlıyor. Kendisini kutluyorum. Bugün yapacağımız açılışlar; 1 Ocak’ta öğrenci alacak olan kreşimiz, bugün açacağımız emekli evimiz... Geçmiş dönemde eksik bırakılan bütün projeler hayata geçecek. Ben buradan Kilis’e ve Türkiye’ye bir durumu, karar verdiğimiz yeni bir durumu duyurmak isterim.”

'OKUL YAPMAK TAYYİP BEYE DÜŞER'

“Seçimlerden önce Hakan Başkan bana dedi ki, ‘Seçimi kazanırsak buraya bir ilkokul hediye eder miyiz?’ Ben de ‘Ederiz’ dedim. Bugün buraya geldiğimizde de ‘B ilkokul ile ilgili adımı atalım, temeli atalım’ diye planladık. Ancak geçtiğimiz haftalarda aldıkları bir kararla CHP’li belediyelerin elini, kolunu bağlayan İller Bankası ödeneklerine eski belediyenin borçları, faizli borçları yüzünden el koyanlar var. Onlar istiyorlar ki; Hakan Başkan hizmet edemesin, para yollamayalım ki iş yapamasın, Kilislilerin gönlünden düşsün. Onun için kendisine ‘Okulu yapalım’ dediğimizde şunu dedi: ‘Paramı kesiyorlar, hizmet ettirmemek istiyorlar. Biz okulu yapıp Milli Eğitim Bakanlığı’na devredeceğiz. Onun yerine, Milli Eğitim Bakanlığı’na devredeceğimiz okul yerine bir başka büyük projemizi siz yapın’ dedi. Ben de kendisine şunu dedim: ‘Okulun tutarı kadar, ne dilersen dile bizden.’ O da şunu diledi; eski hal binasının olduğu yere Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kongre Merkezi’ni yapıyoruz. Buradan şunu söylüyorum. Sen belediyenin parasını kesersen, ona ‘Hizmet yaptırmam’ dersen Tayyip Bey, Kilis’e yapacağımız ilkokulu yapmak sana düşer. Biz ilkokulun parası ile Kilis’e büyük bir kongre merkezi yapıyoruz. Kilislilere hayırlı, uğurlu olsun. Son olarak bir dahaki konuşmamızda uzun uzun değineceğiz. Ancak bugün Kilis’imizin kurtuluş günü. Sabahleyin resmi törenler yapıldı. Ben de buradan, bu sınır kentinden, Türkiye’nin gözbebeğinden, geçmiş süreçlerde çok sıkıntılar çekmiş bu güzel kentimizin kurtuluşunu bir kez daha kutluyorum. Bu Cumhuriyet kentini saygı ile selamlıyorum.”