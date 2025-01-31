Gözaltına Alınmıştı... Tarihçi ve TV Programcısı Çiğdem Bayraktar Ör'e Tutuklama Talebi
Sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle dün gözaltına alınan tarihçi ve TV programcısı Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
TV programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla soruşma açıldı.
TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ
Çiğdem Bayraktar Ör, dün gece saatlerinde gözaltına alınmıştı. Gece ilk ifadesi alınan Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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