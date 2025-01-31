Gözaltına Alınmıştı... Tarihçi ve TV Programcısı Çiğdem Bayraktar Ör'e Tutuklama Talebi

TV programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla soruşma açıldı.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Çiğdem Bayraktar Ör, dün gece saatlerinde gözaltına alınmıştı. Gece ilk ifadesi alınan Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: Haber Merkezi