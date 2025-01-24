'Gözaltına Alındı' Denmişti... Alparslan Kuytul'dan Yalanlama, AA'dan Düzeltme

Anadolu Ajansı, Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un gözaltına alındığını duyurdu. Haberde Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kuytul'u gözaltına almasının ardından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri Ulus Meydanı'nda izinsiz gösteri yaptığı ve 34 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

'EVİMDE KİTABIMI OKUYORUM'

Sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları yalanlayan Alparslan Kuytul, şu ifadeleri kullandı:

"Gözaltına alındığıma dair çıkan haberler yalandır. Ben şu anda evimde kitabımı okuyorum. Ya başkasıyla karıştırılmış ya da bazı derin güçler bana gözdağı vermek için bu yalan haberi yayınlatmış olabilirler. Bu yalan bilgiyi giren haber siteleri Anadolu Ajansını kaynak göstermektedirler. Anadolu Ajansı derhal tekzip yayınlamalıdır!"

Kamuoyuna Açıklamamdır!



Gözaltına alındığıma dair çıkan haberler yalandır.

Ben şu anda evimde kitabımı okuyorum. Ya başkasıyla karıştırılmış ya da bazı derin güçler bana gözdağı vermek için bu yalan haberi yayınlatmış olabilirler.

Bu yalan bilgiyi giren haber siteleri Anadolu… — Alparslan Kuytul (@alparslankuytul) January 24, 2025

ANADOLU AJANSI'NDAN DÜZELTME GELDİ

Kuytul'un açıklamasının ardından AA habere ilişkin düzeltme yaptı. AA'nın düzeltme metninde "Haberimizde sehven yer alan Kuytul'un gözaltına alındığı bilgisi düzeltilmiştir" denildi.

Kaynak: AA