Çağ Dışı Zihniyet... İstanbul'da Kız Yurdunun Önünden Geçen Adamdan Skandal Sözler

Daha önce öğrencilerin taciz edilmesiyle gündeme gelen İstanbul Cevizlibağ'daki kız yurdunda tartışma yaratacak bir olay daha yaşandı. Akşam saatlerinde aracıyla yurdun önünden geçen bir adam akılalmaz bir harekette bulundu.

Yurdun çevresinden görüntü alan adam, "Ben de bir kız babasıyım. Buraya bir çare bulmaları lazım. Namus bekçisi değilim ama bu görüntü kızlarımıza yakışmıyor. Ne ararsanız var" ifadelerini kullandı.

'KAFALAR GERİ KALMIŞ'

Sosyal medyada tepki yağan görüntülere, "Biz bu yüzden gelişemiyoruz, kafalar geri kalmış", "Sana ne kardeşim", "Yurdun önünde kendisi bekliyor, bekleyene laf ediyor", "İşine bak, kendi kızınla ilgilen" şeklinde yorumlar yapıldı.