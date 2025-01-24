78 Kişiye Mezar Olmuştu... Facianın Yaşandığı Otelin Sahibi ile Damadı Tutuklandı

Bolu Kartalkaya’da bulunan Gran Kartal Otel'de 78 kişiyi yaşamdan kopartan yangın faciasıyla ilgili flaş gelişme yaşandı. Savcılık ifadesinden sonra Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen otel sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras tutuklandı.

Son Güncelleme:
78 Kişiye Mezar Olmuştu... Facianın Yaşandığı Otelin Sahibi ile Damadı Tutuklandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Buradaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi. Aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu zanlılar, jandarma ekipleri tarafından adliye binasının alt katındaki kapalı otopark girişinden içeriye alındı.

8 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltındaki 14 şahıstan 9'u adliyeye sevk edilmişti. Son olarak iş güvenliği ve uzmanı Ece Kayacan da işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne getirildi. Kayacan ile birlikte adliyeye getirilen şüpheli sayısı 10'a yükseldi. Aralarında işletme sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 8 kişinin savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildikleri öğrenildi.

OTEL SAHİBİ VE DAMADI TUTUKLANDI

78 kişinin hayatını kaybettiği otelin sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü damadı Emir Aras tutuklandı.

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
Öğrenen Bir Daha Ağzına Sürmeyecek: Aç Karnına Kahve İçmenin Zararı Öğrenen Bir Daha Ağzına Sürmeyecek: Aç Karnına Kahve İçmenin Zararı
Show TV'den Kritik Hamle: Bahar Dizisine Yeni Başrol Show TV'den Kritik Hamle: Bahar Dizisine Yeni Başrol
Yangın Çıkan Ev Küle Döndü Yangın Çıkan Ev Küle Döndü
Tahir Elçi Davası'nda Yeni Gelişme: 3 Sanık Polis Hakkında Verilen Beraat Kararı AYM'ye Taşındı Tahir Elçi Davasında Yeni Gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek Duyurdu: Hesabında Parası Olanlar Artık Bu İşlemi Yapamayacak Mehmet Şimşek Duyurdu: Hesabında Parası Olanlar Artık Bu İşlemi Yapamayacak
Koç Holding Dev Şirketi Elden Çıkarmıştı! Rekor Üstüne Rekor Kırdı, Birinci Oldu Koç Holding Dev Şirketi Elden Çıkarmıştı! Rekor Üstüne Rekor Kırdı, Birinci Oldu
Türkiye'nin En Erkenci Hasadı İçin Geri Sayım Başladı: Çiftçiler Dört Gözle Bekliyor, 1 Dilimi Bile Süper Etki Yaratıyor Hasat İçin Geri Sayım Başladı: Bağırsakları Fırçalar Gibi Temizliyor
SGK'dan Toplu Ödeme Kararı: SSK, Bağkur Dahil Bütün Emekliler Alacak SGK'dan Toplu Ödeme Kararı: SSK, Bağkur Dahil Bütün Emekliler Alacak
Türkiye'nin En Güzel İlçesi Belli Oldu: Giden Bir Daha Geri Dönmüyor Türkiye'nin En Güzel İlçesi Belli Oldu: Giden Bir Daha Geri Dönmüyor