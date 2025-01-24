Tahir Elçi Davası'nda Yeni Gelişme: 3 Sanık Polis Hakkında Verilen Beraat Kararı AYM'ye Taşındı

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayetinde yargılanan 3 sanık polis hakkında verilen beraat kararına yapılan itirazın reddedilmesi üzerine dava AYM'ye taşındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç, "Umuyoruz ki Anayasa Mahkemesi bugüne kadar süregelmiş hukuksuzluğu ortadan kaldırır. Etkili bir soruşturma ve kovuşturma yapılmadığının tespitini yapar ve dosyayı yeniden Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndererek bu hukuksuzluğa son verir" dedi.

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Tahir Elçi Davası'nda Yeni Gelişme: 3 Sanık Polis Hakkında Verilen Beraat Kararı AYM'ye Taşındı

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili açılan davada, 12 Haziran 2024'te kararını açıklamıştı. Mahkeme, sanık polisler Sinan Tabur, Fuat Tan ve Mesut Sevgi hakkında beraat kararı vermişti. Tahir Elçi ailesinin avukatları, kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, itirazı reddetti.

Bunun üzerine Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı, Diyarbakır Barosu ve Elçi Ailesi, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) davanın yeniden görülmesi için başvuruda bulundu. AYM önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç, şöyle konuştu:

'SAĞLIKLI DELİL TOPLANMADI'

"Sevgili Başkanımız Tahir Elçi'nin bireysel başvurusunu yapmak üzere geldik. Sevgili başkanımızı 28 Kasım 2015'te bir basın açıklaması sonrasında neredeyse kameraların önünde alçakça bir suikastla kaybettik, katledildi. Dört yıl boyunca soruşturma devam etti. Ancak bu soruşturma hiç sağlıklı bir delil toplanmadan gerçekleşti. Aynı gün keşif yapma imkanı varken keşif dahi yapılmadı. Bizim talep ettiğimiz deliller toplanmadı. En son İngiltere'deki bir üniversiteye gönderdiğimiz görüntüler ve kayıtlar üzerinden, adli mimarlığın verdiği rapor üzerinden dava açmak zorunda kaldırlar. Kovuşturma aşamasında da bütün taleplerimiz reddedildiği gibi bir talebimizin kabul edilmesi üzerine de o dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun dinlenmesine mahkeme karar vermişti. Ancak hiçbir değişiklik ve gelişme olmadan celse arasında savcının mütalaası alınmak suretiyle o talepten de vazgeçildi. Sonuçta Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi, 3 sanık polis hakkında beraat kararı verdi. Beraat kararına karşı istinaf talebimiz Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi tarafından istinaf talebimiz esastan reddedildi. Beraat kararı kesin bir şekilde onandı. Onun üzerine başvurumuzu bugün mahkemeye yaptık."

'UMUYORUZ Kİ AYM HUKUKSUZLUĞA SON VERİR'

Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Başkanı Mahsum Batı, şunları söyledi:

"Dokuz yıl süresince etkili bir soruşturma ve kovuşturma yürütülmedi. Failleri ortaya çıkarmaya dönük tüm taleplerimiz de sistematik bir biçimde reddedildi. Nihayetinde bu dosya cezasızlıkla sonuçlandı. Bugün de cezasızlığın ortadan kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurumuzu Elçi ailesi adına yaptık. Umuyoruz ki Anayasa Mahkemesi bugüne kadar süregelmiş hukuksuzluğu ortadan kaldırır. Etkili bir soruşturma ve kovuşturma yapılmadığının tespitini yapar ve dosyayı yeniden Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndererek bu hukuksuzluğa son verir."

Kaynak: ANKA

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