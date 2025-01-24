İYİ Parti'de İstifa Depremi: Topluca MHP'ye Geçtiler

İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak İYİ Parti Adıyaman Gerger İlçe Teşkilatı, partilerinden istifa ederek topluca MHP'ye geçti.

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İYİ Parti'de İstifa Depremi: Topluca MHP'ye Geçtiler

İYİ Parti Adıyaman Gerger İlçe Başkanı Aziz Çelik ve yönetim kurulu üyelerinden toplam 38 kişi, partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı.

Partiden ayrıldıktan sonra MHP Gerger İlçe Başkanlığı'na gelen Başkan Aziz Çelik ve beraberindeki 38 kişi burada MHP’ye kayıt yaptı. Başkan Aziz Çelik’e ve beraberindekilere MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat tarafından rozetleri takıldı.

İYİ Parti'de İstifa Depremi: Topluca MHP'ye Geçtiler - Resim : 1

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Açıklamalarda bulunan MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, “Genel Başkanımız Devlet Bahçelinin yapmış olduğu terörsüz Türkiye çağrısı üzerine Gerger İyi Parti İlçe Başkanı Aziz Çelik bu konuda partimize ve genel başkanımıza destek olmak amacıyla İyi Parti Gerger İlçe Başkanlığı görevinden istifa edip Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katıldı. Genel başkanımızın da ifade ettiği gibi ya teröristler silahlarını teslim edecekler ya da silahlarıyla beraber toprağa gömüleceklerdir. Bizler inanıyoruz ki Türkiye yüzyılında bu terör belası ülkemizin gündeminden kalkacak. Ülkemiz bölgesinde ve dünyada süper güç olma yolunda hedefine devam edecektir. Aziz beye partimize katılmasından ve destek vermesinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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