Gözaltına Alınan Rezan Epözdemir'den İngiltere'ye Kaçacaktı' İddiasına Yanıt! İlk Kez Konuştu

‘Rüşvet vermek’, ‘siyasi-askeri casusluk’ ve ‘FETÖ’ye yardım’ iddiasıyla bu sabah gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, 'İngiltere'ye kaçmak üzere yola çıkacaktı' iddiasına yanıt verdi. Epözdemir, oğlunun okulu için önceden alınan biletleri olduğunu belirterek, kaçmadığı vurgusunu yaptı.

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve son olarak Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davalarında mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen avukat Rezan Epözdemir, bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile evinde gözaltına alınmıştı.,

EV VE İŞ YERİNDE ARAMA YAPILMIŞTI

‘Rüşvet vermek’, ‘siyasi-askeri casusluk’ ve ‘FETÖ’ye yardım’ iddiasıyla gözaltına alınan Epözdemir’in ev ve iş yerinde bulunan dijital materyallere el konulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yaptığı açıklamada gözaltı sebebini şöyle duyurmuştu: Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında Rüşvet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Siyasal ve Askeri Casusluk suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan EPÖZDEMİR, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde 10/08/2025 tarihi saat: 05:45 itibariyle gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir.

İNGİLTERE’YE Mİ GİDECEKTİ?

Avukat Rezan Epzödemir, İngiltere’ye gitmek üzereyken gözaltına alındığı haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Epözdemir, eşi ve çocuklarıyla Bodrum’dan İstanbul’a geldiğini, oğlunun okulu için önceden alınmış biletleri olduğunu belirtti.

'UÇAK BİLETLERİM HAZIRDI'

Epözdemir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Bazı yerlerde İngiltere’ye gitmek üzereyken gözaltına alındığım söylenmiş. Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Dün gece eşim ve çocuklarımla Bodrum’dan (yazlıktan) İstanbul’a geldik.

Geçen yıl olduğu gibi oğlumun dil okulu için (gidiş ve dönüşü çok önceden alınmış olan ekte de sunduğum) bugün öğleden sonra gidiş, cuma dönüş olmak üzere uçak biletlerim hazırdı. Bir haftalığına büyük oğlumun dil okulu için İngiltere’ye gidip dönecektik. Dil okulunun evrakını da sizlerle paylaşıyorum. Sabah evde 05:50 sularında gözaltına alındım. Hal böyleyken İngiltere’ye giderken yakalandı şeklindeki kötü niyetli ve manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz.

