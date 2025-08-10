Depremde Yıkılan Binanın Önceki Görüntüsü Ortaya Çıktı: Kolon mu Kesildi?

Balıkesir'deki depremin ardından Semerkand Sokak'ta bir apartman da yıkılırken, binanın yıkılmadan önceki görüntüsü 'kolon mu kesildi?' sorusunu akıllarını getirdi.

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bazı binalarda yıkım oldu bilgisi paylaşılırken, enkaz altında kalan vatandaşların olduğu bildirildi.

Sındırgı’da bulunan Semerkand Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın da tamamı yıkıldı.

Yıkılan binanın depremden önceki görüntüleri ortaya çıkarken, binanın altında bulunan eczanenin görüntüsü dikkat çekti.

Takvim’in aktardığı habere göre, binada eczaneden önce Yağcıbedir Pide Salonu’nun olduğu öğrenilirken ortaya çıkan görüntüler ‘Kolan mu kesildi?’ Sorusunu gündeme getirdi.

Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem! İstanbul'da da HissedildiBalıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem! İstanbul'da da HissedildiGüncel
Balıkesir'de Deprem: Naci Görür'den Çok Kritik Uyarı: 'Evlerden Uzak Durun'Balıkesir'de Deprem: Naci Görür'den Çok Kritik Uyarı: 'Evlerden Uzak Durun'Güncel

Kaynak: Takvim

