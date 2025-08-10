Depremde Yıkılan Binanın Önceki Görüntüsü Ortaya Çıktı: Kolon mu Kesildi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bazı binalarda yıkım oldu bilgisi paylaşılırken, enkaz altında kalan vatandaşların olduğu bildirildi.

Sındırgı’da bulunan Semerkand Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın da tamamı yıkıldı.

Yıkılan binanın depremden önceki görüntüleri ortaya çıkarken, binanın altında bulunan eczanenin görüntüsü dikkat çekti.

Takvim’in aktardığı habere göre, binada eczaneden önce Yağcıbedir Pide Salonu’nun olduğu öğrenilirken ortaya çıkan görüntüler ‘Kolan mu kesildi?’ Sorusunu gündeme getirdi.

Kaynak: Takvim