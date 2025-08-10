Balıkesir'de Deprem: Naci Görür'den Çok Kritik Uyarı: 'Evlerden Uzak Durun'

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den kritik bir uyarı geldi. Prof. Dr. Görür, "Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun" değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yürekler ağza geldi. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından ilk değerlendirmelerini paylaşırken, evlerden bir müddet uzak durma çağrısı yaptı.

Görür, "Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun" değerlendirmesini yaptı.

Görür, depreme ilişkin ilk paylaşımında "Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir’de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun" değerlendirmesini yaptı.

Görür ardından bir paylaşım daha yaparak, "Sındırgı ve çevresinden yıkım haberleri geliyor. Sanıldığı kadar hasarsız atlatılmayacak. İnşallah fazla zaiyat olmaz. Şimdi televizyonlarda deprem haberi peşinde koşanlara söylüyorum: Ben deprem dirençli kentler diye yırtınırken neredeydiniz. Unutmayın Tek çözüm deprem dirençli kentler. Artçılar devam ediyor" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

