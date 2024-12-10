Gözaltı Kararı Verilmişti... Deniz Akkaya Hakkında Yakalama Kararı

Eski manken Deniz Akkaya hakkında 'sosyal medyadan hakime hakaret ve tehdit' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

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Gözaltı Kararı Verilmişti... Deniz Akkaya Hakkında Yakalama Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski manken Deniz Akkaya hakkında, kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Akkaya hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Henüz ifade vermeyen Akkaya hakkında soruşturma çerçevesinde yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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