Deniz Akkaya Hakkında Gözaltı Kararı
Eski manken Deniz Akkaya hakkında, sosyal medyadan hakime hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçlerinin Akkaya'yı yakalama çalışması sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakaret, tehdit suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında eski manken Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı verildi.
Çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" ve "tehdit" içerikli paylaşımları nedeniyle Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı.
Savcılık, Akkaya hakkında bu iki suçtan gözaltı kararı verdi. Emniyet güçlerinin Akkaya'yı yakalama çalışması sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Geçen mayıs ayında eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiası ortaya atılmıştı. İddialar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Deniz Akkaya hakkında başlatılan soruşturma tamamlanmıştı.
Düzenlenen iddianamede, Deniz Akkaya'nın kızına karşı suçundan hapsi talep edilmişti.
Kaynak: İHA