Hakkında Gözaltı Kararı Verilmişti: Ünlü Manken Deniz Akkaya Gerçek Gündem'e Konuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü manken Deniz Akkaya hakkında çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" ve "tehdit" içerikli paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı. Sabah gazetesinden Oğuzhan Uysal’ın haberine göre, gözaltı kararı 26 Kasım'da verilen Akkaya'nın halen bulunamadığı firari olduğu öne sürüldü.

'BÜTÜN GÜN ADLİYEDEYDİM'

Sosyal medyayı aktif kullanan Akkaya Gerçek Gündem'e konuştu. İstanbul'da olduğunu vurgulayan Akkaya, "İstanbul'dayım. Dün bütün hukuki süreci tamamlamak için adliyedeydim. Bunlar uçuk kaçık iftiralar" dedi.

DENİZ AKKAYA KİMDİR?

Bir dönemin en popüler modellerinden biri olan Deniz Akkaya, kariyerine modellik yaparak başladı. Daha sonra televizyon dünyasında sunuculuk ve oyunculuk yapan Akkaya, özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.