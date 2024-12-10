Denizde Altın Ararken Gözaltına Alındı

Bartın’ın Amasra ilçesinde, dedektörle denize dalarak altın ve gümüş yüzük gibi ziynet eşyaları arayan Sercan A., vatandaşların ihbarı üzerine gözaltına alındı. Küçük Liman bölgesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanan şahsın bulduğu ziynet eşyalarına el konuldu.

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Denizde Altın Ararken Gözaltına Alındı

Amasra ilçesi Küçük Liman bölgesinde dedöktör ile denize dalarak, takı ve ziynet eşyası arayan Sercan A., vatandaşların ihbarı üzerine gözaltına alındı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından şahsın bulduğu ve aralarında altın ile gümüş yüzüklerin de yer aldığı ziynet eşyalara el konuldu.

Denizde Altın Ararken Gözaltına Alındı - Resim : 1

Bir gün önce Amasra Büyük Liman bölgesinde de arama yaptığı belirten Sercan A., "İzmir'e ve farklı yerlerde de arama yaptım. Bir çok kez karakola getirildi. Ben tarihi eser aramadığım için suç teşkil etmiyor. Ben sadece takı arıyorum" diye konuştu. Şahıs hakkında birinci derecede sit alanı olan bölgede izinsiz dalış yapma iddiası ile işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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