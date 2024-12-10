AFAD İlk Bilgileri Duyurdu! Bingöl'de Deprem
Bingöl'ün Merkez ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bingöl Merkez'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın depreme ilişkin paylaştığı ilk bilgilere göre, depremin derinliği 8.42 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 10, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Merkez (Bingöl)
Tarih:2024-12-10
Saat:13:31:30 TSİ
Enlem:39.04083 N
Boylam:40.39667 E
Derinlik:8.42 km
Detay:https://t.co/5vKlnDDJCF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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