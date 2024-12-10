AFAD İlk Bilgileri Duyurdu! Bingöl'de Deprem

Bingöl'ün Merkez ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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AFAD İlk Bilgileri Duyurdu! Bingöl'de Deprem

Bingöl Merkez'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın depreme ilişkin paylaştığı ilk bilgilere göre, depremin derinliği 8.42 kilometre olarak açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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