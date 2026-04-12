Görenler Dehşete Kapıldı! Diyarbakır'da Başı Olmayan...

Kulp ilçesine bağlı kırsal Çağlayan Mahallesi’nde yaşayan Ertaş, 8 Şubat’ta Dereboyu mezrasına gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına AFAD, belediye ekipleri, jandarma ve polis katıldı. Günler süren aramalardan sonuç alınamayınca çalışmalar 3 Mart’ta sonlandırıldı.

Bugün öğle saatlerinde, Ertaş’ın evine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, baş kısmı olmayan bir erkek cesediyle karşılaştı.

İLK İNCELEMELER YAPILDI

Kıyafet ve kişisel eşyalar üzerinden yapılan ilk incelemede cesedin Salih Ertaş’a ait olabileceği değerlendirildi. Ceset, kesin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA