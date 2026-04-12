Bitlis'te Nisan Ayında Kar Esareti: 82 Köye Ulaşım Kesildi

Bitlis, nisan ayının ortalarına gelinmesine rağmen karla mücadele etmeye devam ediyor. Kent genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı dolayısıyla İl genelinde 82 köy yolu ulaşıma kapanırken, kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYE ÇIKTI

Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı bildirildi. Yoğun kar yağışı sonrası kırsal bölgelerde Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, şehir merkezinde ise Karayolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve tipi riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kapalı köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA