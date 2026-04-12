Selde Kalp Krizi! Minibüste Sıkışan Kadın Can Verdi

Siirt’te hastaneye sevk edilirken taşan dere nedeniyle yolda mahsur kalan minibüste kalp krizi geçiren 68 yaşındaki Naime Gölbaşı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, hastaneye ulaşmak üzere yola çıkan minibüsün aniden yükselen su seviyeleri nedeniyle ilerleyememesiyle başladı. Taşan dere sebebiyle araç içinde mahsur kalan Gölbaşı’nın bu sırada fenalaştığı ve kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Çevredeki ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla minibüsten çıkarılan Gölbaşı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA