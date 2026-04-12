Selde Kalp Krizi! Minibüste Sıkışan Kadın Can Verdi

Siirt’te hastaneye götürüldüğü sırada taşan derede mahsur kalan minibüste kalp krizi geçiren 68 yaşındaki Naime Gölbaşı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Siirt’te hastaneye sevk edilirken taşan dere nedeniyle yolda mahsur kalan minibüste kalp krizi geçiren 68 yaşındaki Naime Gölbaşı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, hastaneye ulaşmak üzere yola çıkan minibüsün aniden yükselen su seviyeleri nedeniyle ilerleyememesiyle başladı. Taşan dere sebebiyle araç içinde mahsur kalan Gölbaşı’nın bu sırada fenalaştığı ve kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Çevredeki ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla minibüsten çıkarılan Gölbaşı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Siirt
Bitlis'te Nisan Ayında Kar Esareti: 82 Köye Ulaşım Kesildi Nisan Ayında Kar Esareti! 82 Köye Ulaşım Kesildi
'Uyuşturucu' Soruşturması Kapsamında Hakkında Gözaltı Kararı Verilen Cem Adrian'dan İlk Açıklama Cem Adrian'dan İlk Açıklama
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması... 17 Kişi Adli Tıp’ta Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması... 17 Kişi Adli Tıp’ta
İşçi Servisi Şarampole Devrildi: 2 Can Kaybı, 10 Yaralı İşçi Servisi Şarampole Devrildi
Orta Doğu Yine Diken Üstünde! ABD Abluka İçin Saat Verdi ABD Abluka İçin Saat Verdi
Ünlülerin Uyuşturucu Test Sonuçları Belli Oldu: Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman... Ünlülerin Test Sonuçları Belli Oldu
Ünlülere Bir 'Uyuşturucu' Operasyonu Daha! İstanbul'da Mekanlara Polis Baskını: Gözaltındaki 17 İsim Belli Oldu Ünlülere Bir 'Uyuşturucu' Operasyonu Daha