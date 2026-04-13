İşçi Servisi Şarampole Devrildi: 2 Can Kaybı, 10 Yaralı

Kaza, Güvenç Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Özdemir yönetimindeki servis minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Hamza Günay olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ise ambulanslarla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ali Yücel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Mustafa Özdemir ile birlikte Hulusi Altıkulaç, Hüseyin Kaya, Mehmet Gökçe, Mustafa Sarıkaya, Zafer Dereli, Bilal Keçeli, Turap Uçar, Halil İbrahim Altıkulaç ve Kaya Günay'ın da aralarında bulunduğu 10 yaralının tedavisine devam ediliyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.