Gökçeadalı Patrik Bartholomeos, Çanakkale Zaferi'ni unutmadı

İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı.

Programda konuşan Patrik Bartholomeos, "Bu akşam, her zaman içinde barındırdığı farklı renklerle dünyada kendine ayrı bir yer edinen kadim kentimiz İstanbul yine bizleri bir araya getirdi. Bu kente asırlardan beri kök salmış olan bizler, bu kutsal ayın akşamında sizlerle birlikte aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

İstanbul Rum Patrikliği'nin 17 asırdır bu topraklarda olduğunu hatırlatan Patrik Bartholomeos, "Tarihi boyunca sayısız zorlukları aşarak ve dünya üzerindeki saygınlığını artırarak bugünlere gelmiş bir dini kurumun başı olarak belirtmek isteriz ki, siyasi ve ekonomik çelişkilerin gizlenmesinde, dinlerin bir kamuflaj olarak kullanılmasına ve Allah’ın yarattığı en değerli varlık olan insanlar arasında nifak sokmaya çalışanlara, en anlamlı cevap, farklı inanç sahiplerinin birbirlerinin kutsalına gösterdikleri içten saygıdır" diye konuştu.

Çanakkale' Gökçeadalı olan Patrik Bartholomeos, Çanakkale Zaferi'ni de unutmadı. Patrik, "Bugün bu kutsal akşamda bir arada bulunmanın başka bir anlamı daha var. Bir asır önce ayrı dine inanan ayrı dili konuşan fakat aynı cephede aynı vatan için omuz omuza savaşan kahramanlarımızın bizlere miras bıraktığı zaferin günüdür. Bu mübarek ayda Çanakkale’de şehit düşen askerlerimizin ruhlarına duacıyız" ifadesini kullandı.

BARIŞ ÇAĞRISI

Patrik Bartholomeos, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizler de bugün itibariyle Paskalya Yortusu öncesi Büyük Oruç’a başlıyoruz. Böylesine kutsal bir zamanda dualarımız barış için. Kuzey’deki komşularımızda ve Orta Doğu’da süren savaşların bir an evvel son bulması için Yüce Tanrı’ya yakarıyoruz. Yöneticilerin barış çağrısına kulaklarını tıkamamasını umut ediyoruz. Tanrı’nın rahmetinin bol olduğu bu kutsal zaman diliminde daha fazla kan dökülmesin, göz yaşı akmasın. Aklımız, kalbimiz, dualarımız sivillerle…

Sözlerimize son vermeden önce, memleketimiz genel seçimin ardından iki hafta sonra Mart ayının sonunda il ve ilçelerinde yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gidiyor. Seçimlerin başta kentimiz İstanbul’a ve tüm ülkeye hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın ve çalışma arkadaşları görevde oldukları süre boyunca hiçbir ayrım gözetmeden her zaman toplumumuzun yanında olmuştur. Kendisine teşekkürü bir borç biliriz. Sayın İmamoğlu’na ve tüm adaylara girdikleri seçim yarışında başarılar diliyoruz.

Bu değerli akşam için bir kez daha teşekkür ederken, Ramazan ayının, gönüllerin açıldığı, dertlerin paylaşılarak azaltıldığı, ekmeğin paylaşılarak çoğaldığı, ruhların ibadet ve dua ile huzur bulduğu, ‘onbir Ayın Sultanı’ sözüne uygun yaşanmasını temenni ederiz."