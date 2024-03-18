Ankara Büyükşehir Belediyesi, 34 ton 730 kg et sattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, zorlu ekonomik koşullarda Başkentlilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve hijyenik koşullarda uygun fiyatlı gıdaya ulaşması amacıyla hizmet veren Başkent Market'lerde Ramazan ayı sonuna kadar sürecek uygun fiyatlı et satışı uygulaması ikinci haftasında da yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Başkent Market Şubeleri ve Başkent Mobil Market otobüsü aracılığıyla yüzde 100 yerli besi hayvanlardan elde edilen etlerin uygun fiyatla vatandaşlara ulaştırıldığı uygulamanın ilk haftasında (11-17 Mart) toplam 34 ton 730 kilogram kırmızı ve beyaz et satışı gerçekleştirildi. Başkent Kart ve kredi kartının geçerli olduğu satışlarda kasap köfte 369 TL, eko kıyma 369 TL, eko kuşbaşı 379 TL, Ayaş Koop. dana sucuk 309 TL, yemeklik-haşlamalık et ise 339 TL’den satılıyor.

BAŞKENT MOBİL MARKET ÇEVRE İLÇELERİ GEZİYOR

Kızılay, Batıkent Atlantis, Etimesgut, ASKİ, Şafaktepe, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve GİMAT olmak üzere toplam 7 Başkent Market şubesinde yapılan uygun fiyatlı et satışına ek olarak çevre ilçelerde de Başkent Mobil Market aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Başkent Mobil Market’in 19-23 Mart 2024 tarihleri arasında uğrayacağı ilçeler ise şöyle:

''19 Mart saat 10.00-17.00 - Kızılcahamam Akçay Mah. Cengiz Topel Cad. NO: 2

20 Mart saat 10-00-14.00 - Kahramankazan ilçe merkezi

20 Mart saat 15.00-18.00 - Pursaklar Yavuz Bulvarı Hicret Camisi Önü

21 Mart saat 10.00-17.00 - Gölbaşı Bahçelievler Mah. 285 sok. NO: 9/1

22 Mart saat 10.00-14.00 - Haymana ilçe merkezi

23 Mart saat 10.00-17.00 - Polatlı Cumhuriyet Meydanı.''

EGO otobüsünden dönüştürülen Başkent Mobil Market’te; 16 Mart 2024 tarihinde Ayaş ve Güdül ilçelerinde toplam 1 ton 70 kilogram, uygulamanın ikinci günü olan 17 Mart 2024 tarihinde ise Beypazarı’nda toplam 3 ton 5 kilogram olmak üzere toplam 4 ton 75 kilogram kırmızı ve beyaz et satışı gerçekleştirildi.

VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİSİ SÜRÜYOR

Vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu Kızılay, Mamak Şafaktepe ve ASKİ Başkent Market şubelerinde alışveriş yapmaya gelen Başkentliler, uygun fiyatlı et satışı uygulamasından duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

Nejat Dilek: “Hizmetin daha uzun süreli olmasını isteriz. Uzun zamandır buradan alışveriş yapıyorum. Sabit fiyat uygulaması planlama yapılabilmesi açısından çok güzel.”

Zafer Çelik: “Ekmeğinden tut etine kadar Başkent Market'ten razıyım. Ben fiyata hayret ettim. Dışarıda 550, 600 TL etler. Arada 150 TL fark var çok rahatlatır cepleri. Kaliteli, hijyenik, sağlıklı olduğu için tercih ediyorum burayı.”

Muhsin Kaynar: “Çok memnunuz. Allah razı olsun Mansur Bey’den Ankara’ya çok güzel hizmetleri var. Bu fiyatları dışarıda bulmak mümkün değil taze ve güzel et…”

Sebahat Tayıp: “Allah razı olsun diğer marketlerden bu kadar alamıyoruz. Başkan’a teşekkür ediyoruz, vatandaşı düşündüğü için. Dışarıda 450, 500 TL. Bu kadar çok alamazsın yarım kilo ancak alabilirsin.”

Oya Doğançay: “Çok güzel bir hizmet. En az 100 TL düşük fiyata et aldım. Kalitesi de güzel fiyatı da uygun. Burası temiz ve kaliteli olduğu için geliyorum.”

Ayla Güneş: “Çoğu insan et alamıyor. Bu uygulama çok güzel, memnunuz.”