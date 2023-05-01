Gökçeada'da coşkulu 1 Mayıs kutlaması

Türkiye bugün en batısından en doğusuna kadar işçi ve emekçinin bayramını kutluyor. Meydanların dolup taştığı adreslerden bir tanesi de Çanakkale Gökçeada oldu.

KESK, Eğitim Sen, SES, Emekli Sen, Tüm Emekli Sen, Gökçeada 8 Mart Üretici Kadınlar Derneği, CHP, YSP ve TİP bileşenlerinin bir araya gelerek oluşturduğu tertip komitesi Gökçeada'daki Cumhuriyet Meydanı'nda şarkılar söyleyerek, dans ederek 1 Mayıs Emek Bayramı'nı kutladı.

Kutlamalara her yaştan geniş bir katılım sağlanırken "Eşit ve Özgür bir gelecek" pankartı açıldı.