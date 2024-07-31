Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: Çok Sayıda Tutuklama

Muğla'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 12'si tutuklandı.

Son Güncelleme:
Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: Çok Sayıda Tutuklama

Muğla’nın üç ilçesinde yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 14 şüpheliden 12’si tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla’da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinde göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlere yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli/organizatör yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, 12’si tutuklandı, 2 şüpheli/organizatör adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Göçmen Kaçakçılığı olaylarında kullanılan 3 minibüs, 2 kamyonet, 1 otomobil ve 1 motosiklet olmak üzere 7 araç ele geçirilirken, olaylarda kullanılan ve yakalanan araçlara 99 bin 047 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Muğla
Son Güncelleme:
Aylar Geçse Bile Bozulmuyor! Soğanları Mutlaka Böyle Saklayın Aylar Geçse Bile Bozulmuyor! Soğanları Mutlaka Böyle Saklayın
ABD'den Haniye Suikastına İlişkin İlk Açıklama ABD'den Haniye Suikastına İlişkin İlk Açıklama
Rus Fenomen Tatiana'nın Ölümünde Şoke Eden İddia! Tüm Soruşturmanın Seyri Değişebilir Tüm Soruşturmanın Seyri Değişebilir
65 Ülkeye Ürün Gönderen Dev Türk Şirketi İflas Etti! Çalışanlar İşsiz Kalacak 65 Ülkeye Ürün Gönderen Dev Türk Şirketi İflas Etti! Çalışanlar İşsiz Kalacak
ÇOK OKUNANLAR
Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti
İran Devlet Televizyonu Duyurdu: Hamas Lideri İsmail Haniye, Tahran'da Öldürüldü Hamas Lideri İsmail Haniye Öldürüldü
Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı: Maaşlarda Yüzde 100'ün Üzerinde Zam Yapılacak Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı: Maaşlarda Yüzde 100'ün Üzerinde Zam Yapılacak
Meteoroloji'den Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Uyarısı! Meteoroloji'den Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Uyarısı!
Kulis: Adalet Bakanı, Tuğrul Türkeş’ten Özür Dilemiş 'Bakan Tunç Türkeş’ten Özür Diledi' İddiasına Açıklama