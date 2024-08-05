Gizlenmek İçin Kafalarına Poşet Geçirip Yüzdüler

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren çocuklar, gizlenmek için kafalarına kese kağıdı ve poşet geçirdi. Çocukları görenler hayrete düştü.

Gizlenmek İçin Kafalarına Poşet Geçirip Yüzdüler

Adana'da boğulma vakalarına rağmen hala sulama kanallarında serinleyen 2 çocuğun, gizlenmek için başlarına kese kağıdı ve poşet geçirip yüzmeleri, dikkat çekti.

Kentte haziran ayından bu yana, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, serinlemek için göle veya sulama kanallarına giren 16 kişi boğuldu. Polis ekiplerinin bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra belediyelerin havuz sayısını artırmasına rağmen çok sayıda çocuk ve genç, her gün serinlemek için kanallara girmeyi sürdürdü. Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde polisin uyarılarına rağmen köprüden kanala atlayan 2 çocuk, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarından gizlenmek için de başlarına kese kağıdı ve poşet geçirdi. Bir süre sonra sudan çıkıp tekrar atlayan çocuklar daha sonra uzaklaştı.

Kaynak: DHA

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