Tıkanan Sulama Kanalından Hayvan Ölüleri Çıktı

Elazığ'da tıkanan sulama kanalını açma çalışmalarında hayvan ölüleri bulundu. Sulama kanalından çıkan çöpler, görenleri hayrete düşürdü.

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Tıkanan Sulama Kanalından Hayvan Ölüleri Çıktı

Elazığ’da tıkanan sulama kanalını açmak isteyen ekipler, çalışma esnasında hayvan ölülerine rastladı. Sulama kanalından çıkan çöpler hayrete düşürürken, kanal 4 günlük çalışma sonucu temizlenebildi.

Olay Karakoçan ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan sulama kanalının tıkanması üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmada sulama kanalında hayvan ölülerine rastlandı. 4 gün süren temizleme çalışmalarında pet şişe ve çöplerinde olduğunu gören mahalle sakinleri hayretlerine içinde kalırken, sulama kanalı yapılan çalışmalar sonucu tekrar açıldı.

Yetkililer, sulama kanalına çöplerin atılmaması için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA

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